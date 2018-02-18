В Киеве возобновлена работа метро

Сейчас появилась информация от Киевского метрополитена, сообщили, что после проверки открыто все ранее закрытые станции метро.

Сегодня, 18 февраля, в Киеве более полутора часов были закрыты 6 станций метро – "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Все из-за сообщения о заминировании.

Сейчас появилась информация от Киевского метрополитена, сообщили, что после проверки открыто все ранее закрытые станции метро.

"Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Метро работает в обычном режиме. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 18, 2018

Напомним, в полиции Киева позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на 6 станциях метро. Для проверки этой информации на место выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Проводилась эвакуация людей.