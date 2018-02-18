В Киеве возобновлена работа метро

14:08, 18 февраля 2018
Общество
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В центре Киева восстановлена работа метро / фото Ивана Гребенюка/ТСН

Сейчас появилась информация от Киевского метрополитена, сообщили, что после проверки открыто все ранее закрытые станции метро.

"Станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, в полиции Киева позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на 6 станциях метро. Для проверки этой информации на место выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Проводилась эвакуация людей.

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Теги: #Киевский метрополитен#метро в Киеве#работа метро в Киеве