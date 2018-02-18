В центре Киева закрыли все станции метро, полиция проверяет информацию о заминировании (фото)

Проводится эвакуация, а станции «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик» закрыты на вход и выход.

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании шести станций метрополитена - «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик».

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В дежурную часть позвонил аноним: мужчина рассказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро. Для проверки этой информации на место выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход», - говорится в сообщении.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

«Правоохранители проверяют подземку и устанавливают личность анонима», - говорится в сообщении.

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"По громкой связи объявляют, что станция "Университет" закрыта по техническим причинам", - рассказал корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

Отметим, закрытие станции, на которой обычно выходили участники марша лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, совпало с началом акции.

Возле станции "Университет" находятся машины скорой, полиции и пожарной службы.

Пока неизвестно, когда станции откроют для пассажиров.

Напомним, ранее представители "Движения новых сил" заявили, что 18 февраля на Майдане Независимости в Киеве объявят "решение об отставке" Петра Порошенко с поста президента Украины и анонсировали митинги по всей стране.