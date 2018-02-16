В Украине вступил в силу закон об использовании спортивного оружия

Покупать, перевозить и использовать спортивное оружие теперь могут субъекты сферы спорта, занимающиеся развитием соответствующих видов спорта.

В Украине вступил в силу закон № 2273-VIII "О внесении изменений в закон Украины «О физической культуре и спорте» (об уточнении некоторых положений)», принятый парламентом в январе.

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Накануне, 15 февраля, документ был опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

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Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О физической культуре и спорте» (об уточнении некоторых положений)» (регистрационный номер 6120).

Законом определено, что спортивное оружие - это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное (охолощенное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Документом закреплено, что приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, которые развивают виды спорта, признанные в Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, выхолощенного (охолощенного) и холодного оружия.

13 февраля на сайте парламента сообщалось, что закон подписан президентом Украины Петром Порошенко.