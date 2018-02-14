Порошенко подписал закон об использовании спортивного оружия

Соответствующая информация обнародована на сайте парламента.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений)", принятый парламентом в январе. Соответствующая информация обнародована на сайте парламента.

Так, в графе прохождения документа указано, что 13 февраля закон возвращен с подписью президента.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (регистрационный номер 6120).

Законом определено, что спортивное оружие - это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное (охолощенное) и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей при проведении спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

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Документом закреплено, что приобретение, хранение, перевозка и использование спортивного оружия, боеприпасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов осуществляются в соответствии с законодательством субъектами сферы физической культуры и спорта, которые развивают виды спорта, признанные в Украине, правила соревнований которых предусматривают использование спортсменами огнестрельного (кроме боевого) или пневматического, стрелкового, выхолощенного (охолощенного) и холодного оружия.