В Киеве в час пик горела маршрутка, заполненная людьми

Сегодня около 9.00 во время движения в полностью заполненном пассажирами маршрутном такси возник пожар.

Автомобиль двигался по маршруту №520 по улице Московской на Печерске, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

Водитель своевременно заметил дым, который начал выходить из-под капота, и остановил маршрутное такси, чтобы дать возможность людям безопасно оставить салон маршрутки. Люди самостоятельно, без препятствий, без паники вышли из маршрутного такси. Водитель огнетушителем решил затушить огонь собственными силами, но, как только он открыл капот автомобиля, поток свежего воздуха способствовал быстрому распространению огня на салон маршрутки.

На помощь к месту происшествия были вызваны пожарно-спасательные подразделения. На время прибытия огнеборцев маршрутное такси было полностью охвачено пламенем. Спасателями сразу были поданы струи воды на защиту бака с горючим. Через 5 минут пожар был ликвидирован. Никто из людей не пострадал.

Как установили специалисты, вероятной причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля.