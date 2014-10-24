В Симферополе крымского татарина обвинили в экстремизме "по результатам опроса"
Киевский районный суд Симферополя избрал задержанному активисту Таиру Смедляеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря текущего года.
Об этом сообщает Крымская полевая миссия по правам человека.
«Судья сослался на предъявленные представителем обвинения результаты опроса 60 человек, которые утверждают, что он экстремист, - пишет КПМ. - Кроме это, была предъявлена справка Центра противодействия экстремизму Республики Крым, что Таир Смедляев является членом «Правого сектора».
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Адвокат арестованного Эмиль Курбединов считает данное решение абсолютно необоснованным. «Это никак не соотносится с предъявленным обвинением. В данном решении возможна политическая подоплёка», – говорит адвокат.
Как сообщал УНИАН, 22 октября в Старом Крыму сотрудники полиции задержали Таира Смедляева, брата председателя Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского активиста Заира Смедляева.