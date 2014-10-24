В Симферополе крымского татарина обвинили в экстремизме "по результатам опроса"

Об этом сообщает Крымская полевая миссия по правам человека.

«Судья сослался на предъявленные представителем обвинения результаты опроса 60 человек, которые утверждают, что он экстремист, - пишет КПМ. - Кроме это, была предъявлена справка Центра противодействия экстремизму Республики Крым, что Таир Смедляев является членом «Правого сектора».

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Адвокат арестованного Эмиль Курбединов считает данное решение абсолютно необоснованным. «Это никак не соотносится с предъявленным обвинением. В данном решении возможна политическая подоплёка», – говорит адвокат.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Старом Крыму сотрудники полиции задержали Таира Смедляева, брата председателя Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского активиста Заира Смедляева.