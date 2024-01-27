По словам воина, военная служба должна восприниматься как престижный этап для того, чтобы строить карьеру в других отраслях.

Начальник службы связей с общественностью 47-й ОМБр "Магура" Дмитрий Лазуткин заявил, что Украине необходимо институционально повышать престиж военной службы, чтобы улучшить успеваемость мобилизации.

Как отметил Лазуткин в интервью Radio NV, Украине стоит опираться на опыт Израиля в этой сфере. В этой стране военная служба является трамплином для развития карьеры, в частности в государственных структурах.

"Мне кажется, что в контексте мобилизации очень важно то, что надо повышать институционально престиж военной службы, чтобы человек понимал, что это для него станет потом, возможно, социальным лифтом. Например, как в том же Израиле. Без службы в войске труднее выстраивать даже свою дальнейшую карьеру, особенно в государственных структурах. Так должно быть и у нас. я думаю, этот путь при рекрутинге, который сейчас внедряется, может привести к повышению качественных и количественных показателей", - сказал Лазуткин.

Мобилизация в Украине - последние новости

Названы диагнозы, с которыми не заберут в армию с 1 февраля. В частности, отсрочка от армии возможна, если человек призывного возраста попадает под соответствующую категорию.

Также УНИАН сообщал, что в Раде объяснили, каким должно быть новый закон о мобилизации. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

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