Отсрочка от армии возможна, если человек призывного возраста попадает под категорию.

Скандальный законопроект, согласно которому отсрочка от мобилизации 2024 могла стать практически невозможной, отозвали из Верховной Рады, поэтому теперь правила не меняются - существует только пять сценариев, как можно ее оформить.

Кому доступна отсрочка от мобилизации - полный список

Согласно законодательству Украины, отсрочка от мобилизации на официальном уровне и "без вопросов" возможна, только если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

в связи с профессиональной деятельностью;

в связи с обучением и\или приобретением научной степени;

из-за брони.

Отсрочка - это не освобождение от службы, а откладывание военной обязанности на неопределенный срок. Граждане Украины, получившие отсрочку, все равно остаются на учете в ТЦК.

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Отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком или инвалидом

Этот вид отсрочки подразумевает, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями супруги, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Под этот же пункт попадает и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы, если инвалидом признаны:

жена;

родители жены;

родители призывника.

При условии, что больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые в состоянии за ним ухаживать и содержать его.

Так же точно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается иопекунов лиц с инвалидностью I и II группы, признанных недееспособными по решению суда, к тому же, имеющих заключение медицинской комиссии о том, что больной нуждается в постоянном уходе и никто другой, кроме призывника, не может этот уход осуществлять.

ВАЖНО: отсрочка от армии, если жена инвалид 3 группы, невозможна.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Отсрочка от мобилизации для мужчин призывного возраста доступна, если военно-врачебная комиссия признала военнообязанного лицом с инвалидностью или временно непригодным к несению воинской службы на срок до 6 месяцев. Второй вариант получения отсрочки возможен только для женщин - беременность.

Однако, украинское законодательство предусматривает не только отсрочку, но и ситуации, когда мобилизация недопустима в принципе, например, с такими диагнозами:

тяжелые деформации опорно-двигательного аппарата;

инфекционные заболевания (Гепатит, СПИД);

психическое расстройство, болезнь Дауна, шизофрения;

состояние сразу после операции.

Также на войну не заберут человека, у которого установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы после операции, и беременную женщину, даже если у нее есть военная специальность, а она сама стоит на учете или пришла добровольно в ТЦК.

Ранее мы говорили о том, для кого мобилизация в Украине 2024 может проходить только в добровольной форме.

Отсрочка от мобилизации для опекунов детей

Если вы опекун над инвалидом - мобилизация для вас не страшна - имеете право на отсрочку по семейным обстоятельствам, как человек, ухаживающий за ребенком-инвалидом. Главное - попасть под одну из категорий, а их всего 3:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Следующая категория относится к военнообязанному, если он родитель, а не детский опекун - мобилизация его предусмотрена тоже с отсрочкой, даже если у ребенка нет инвалидности:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

То же самое касается граждан Украины, которые являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, при условии, что этим детям меньше 18 лет.

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