Манекен одного из главных персонажей вселенной "Звездных войн" Люк Скайуокер стал одним из первых пассажиров космической программы компании "Блу Ориджин".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщается, в штате Техас компания "Blue Origin", основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос, протестировала свою обновленную пассажирскую капсулу.
Через 7 минут после запуска ракета приземлилась в заданном месте. Капсула достигла высоты около 106 км и приземлилась через 10 минут после старта.
Тестовый запуск прошел успешно.
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