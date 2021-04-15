Компания Blue Origin протестировала свою пассажирскую капсулу для полетов в космос.

Манекен одного из главных персонажей вселенной "Звездных войн" Люк Скайуокер стал одним из первых пассажиров космической программы компании "Блу Ориджин".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАмериканские военные сняли НЛО: Пентагон подтвердил подлинность видео

Как сообщается, в штате Техас компания "Blue Origin", основателем которой является американский миллиардер Джефф Безос, протестировала свою обновленную пассажирскую капсулу.

Через 7 минут после запуска ракета приземлилась в заданном месте. Капсула достигла высоты около 106 км и приземлилась через 10 минут после старта.

Тестовый запуск прошел успешно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская