Всплески солнечной активности могут 'давить' магнитный щит Юпитера, - ученые

Всплеск тепла поднял температуру на планете выше 500 °C.

Ученые впервые обнаружили мощную волну солнечного ветра, которая обрушилась на Юпитер и сжала его магнитный щит, пишет Interesting Engineering.

В своем исследовании ученые рассказали, что в 2017 году солнечный ветер ударил по магнитосфере Юпитера. Это создало обширную горячую область, которая покрыла половину окружности планеты.

Отмечается, что всплеск тепла поднял температуру на планете выше 500 °C, что сильно превышает обычный атмосферный фон в 350 °C.

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"Солнечный ветер смял магнитный щит Юпитера, как гигантский мяч для сквоша. В результате образовалась сверхгорячая область, охватывающая половину планеты", - объяснил ведущий автор исследования из Университета Рединга Джеймс О'Донохью.

Исследователи считают, что солнечные всплески происходят на Юпитере два-три раза в месяц. Тем не менее им впервые удалось запечатлеть реакцию планеты на солнечный ветер до столкновения.

"То, как он изменил атмосферу планеты, было очень неожиданным", - добавил О'Донохью.

В издании поделились, что ученые объединили данные телескопа Кека, космического аппарата NASA "Юнона" и модели солнечного ветра, чтобы понять этот феномен. Они обратили внимание на то, что плотная область солнечного ветра сжала магнитосферу Юпитера незадолго до начала наблюдений. Это сжатие усилило авроральный нагрев на полюсах, заставив верхние слои атмосферы расшириться и направить горячий газ к экватору.

"Как правило, температура постепенно снижается к экватору, отражая то, как авроральная энергия перераспределяется по планете", - говорится в исследовании.

Ученые предположили, что перегретая область, скорее всего, была "запущена" к экватору с полюсов. Они подчеркнули, что не существует известных механизмов нагрева, способных создать объект с такими температурами за пределами авроральной области.

В издании добавили, что ученые ранее считали, что мощные полярные авроры Юпитера ограничивают авроральный нагрев полюсами за счет сильных ветров. Тем не менее новое открытие ставит эту идею под сомнение.

В издании объяснили, что авроры Юпитера похожи на земные. На нашей планете они образуются при взаимодействии энергичных частиц с магнитным полем планеты. Однако, авроры Юпитера происходят по другому сценарию и являются гораздо более интенсивными.

Новые данные говорят о том, что атмосферы планет Солнечной системы могут быть подвержены влиянию солнечной активности сильнее, чем считалось ранее.

Ученые заявили, что всплески солнечной активности могут кардинально менять верхние слои атмосферы больших планет. Они могут создавать глобальные ветры, которые распространяют энергию по всей планете.

По словам соавтора исследования профессор Мэтью Оуэнса, исследование имеет большое значение для улучшения прогнозов космической погоды.

Другие исследования ученых

Напомним, что ученые выяснили, что планеты размером с Юпитер могут образоваться всего за 1 млн лет. Ранее они считали, что на формирование таких планет нужно гораздо больше времени, а именно 305 млн лет.

Кроме того, ученые выяснили, что Марс может иметь огромные запасы воды, которые достаточны для затопления планеты. В частности новые данные исследователей свидетельствуют о том, что подземный резервуар воды простирается на глубину до 3,7 км. Такая цифра намного больше, чем считалось ранее.

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