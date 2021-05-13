Старт миссии намечен на 8 декабря 2021 года.

Компания Space Adventures, Inc., которая специализируется на космическом туризме, сообщила о новом туре. На МКС отправятся японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёзо Хирано.

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Как сообщается на сайте Space Adventures, старт намечен на 8 декабря 2021 года. Японцы должны будут лететь в космос с космодрома «Байконур», на российской ракете «Союз МС-20». С июня космические туристы начнут трехмесячный курс летной подготовки.

Путешествие должно будет продлиться 12 дней. Сам Маэдзава пообещал делиться космическим опытом на своем Youtube-канале.

Маэдзава проявляет особый интерес к космосу и собирается стать первым космическим туристом компании SpaceX.

В марте он заявил, что готов пригласить с собой в путешествие на Луну еще 8 спутников.

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Автор: Дмитрий Захаров