Презентация новой операционной системы от Microsoft состоится уже в июне этого года.

Компания Microsoft продолжает намекать на то, что в самое ближайшее время пользователи увидят новую операционную систему, которая в сети получила неофициальное название Windows 11.

C 2015 года и до сих пор компания регулярно обновляла свою последнюю ОС Windows 10, которая по надежности, быстродействию и безопасности значительно превзошла любую из предыдущих операционок. Кроме того, в Microsoft неоднократно утверждали, что "десятка" станет последним выпуском, который просто со временем будет все сильнее улучшаться, повышая стабильность системы, скорость и защищенность от взломов и вирусов. Обновления традиционно выходят дважды в год, но чем дальше, тем более незначительным они становились.

Ранее уже разослали СМИ приглашения на мероприятие, и на самом приглашении можно увидеть новый логотип ОС, отбрасывающий тень: он очень похож на силуэт числа 11.

Windows 11 - дата выхода

Релиз новой версии запланирован на 24 июня. Пока нет информации, можно ли будет обновиться с десятой версии до одиннадцатой, и, если да, то можно ли будет Windows 11 скачать через оболочку "десятки", будет ли этот апдейт бесплатным для владельцев Windows 10. Судя по тому, что последняя на сегодняшний день версия ОС долгое время ничего не стоила владельцам 7 и 8, можно предположить, что и Windows 11 будет бесплатной

Не исключено и то, что никакой 11-й версии не существует, и Microsoft просто покажет просто очень крупное обновление для "десятки", которое глава компании Сатья Наделла охарактеризовал ранее как "самое масштабное за последние 10 лет".

Эмулятор Android

Одно из главных новшеств – интеграция гугловской операционной системы Android в новую "ось". В Windows 11 можно будет запускать на компьютерах и ноутбуках мобильные приложения.

По сути, это уже подтвержденный факт: информация просочилась благодаря онлайн-репозиторию на Github, где один из разработчиков выложил отчет о работе эмулятора Android на подсистеме Linux. Это ясно указывает, что Windows 11 станет способен запускать приложения и сервисы, разработанные под Андроид.

Кроме того, еще в конце апреля 2021 года участникам Windows Insider стала доступна тестовая сборка №21364, в которой появилась возможность запуска приложений Linux с графическим интерфейсом и аппаратным ускорением.

Кроме того, для в Microsoft создали проект под названием Project Latte, благодаря которому сторонние разработчики смогут адаптировать свои программы и игры для Windows. Как сообщили журналисты MSPoweruser, схема будет работать следующим образом: приложения для Android будут упаковываться в файлы MSIX и распространять их через Microsoft Store, а конечный пользователь сможет их скачать оттуда на свой компьютер и запускать в андроид-эмуляторе.

Тем не менее, пока нет информации, будут ли Google и Microsoft кооперироваться для интеграции в Windows 11 магазина Google Play. Если таковой не будет, сама реализация, как отмечают единогласно, не будет иметь особого смысла – большинство разработчиков распространяют свои приложения только через официальный магазин, не выкладывая apk-файлы в свободный доступ. Впрочем, не исключено, что, если такая функция в новой ОС будет реализована, они начнут поступать именно так.

Насколько эта система окажется жизнеспособной – вопрос: у нас уже есть печальный опыт Blackberry и есть сторонние эмуляторы, вроде BlueStacks, которые, с одной стороны, действительно позволяют в своей песочнице запускать приложения для Google OS, а с другой – нещадно тормозят.

Новый интерфейс

Добавит Microsoft и стилистических изменений: в частности, привычные значки в Проводнике сменятся новыми, более минималистичными иконками. Ожидается, что этот внещний вид перекочует и в обновление для "десятки" под названием Sun Valey. В целом интерфейс получил чуть больше "воздуха", так как рассчитан не только для работы с мышью, но и для сенсорного управления. Но для тех, кому этот вариант придется не по нраву, предусмотрено возвращение к компактному режиму без дополнительных отступов.

Будет освежен вид диспетчера задач – там поменяется дефолтный шрифт, он станет чуть более крупным и округлым. Саму функциональность оставят прежней – ничего не будет ни добавлено, ни убрано. Плюс – незначительные изменения коснулись Virtual Desktop и стандартных приложениий вроде Блокнота.

В целом, это не похоже на "радикальное обновление интерфейса", о котором говорилось ранее, но, скорее всего, компания держит в секрете самые большие новшества.

Кнопка "Пуск" будет немного "парить" над панелью задач. Это же нововведение коснется и вкладок на самом диспетчере. Кроме того, все выпадающие элементы интерфейса будут округлены, а наиболее употребляемые пункты меню в проводнике – копирование, удаление – вынесены на самый верх. Туда же отправят кнопку шера.

Кроме того, на всех папках будет реализован полупрозрачный фон с размытием, аналогичный Aero. В свое время технология эта была свежей, однако забирала лишние ресурсы оперативки, так что многие ее отключали. Вопрос, будет ли эта функция отключаемой в Windows 11, остается открытым.

Также система получит новый шрифт Segoe UI Variable – мы могли уже видеть его в сборке 21376. Он адаптивен, хорошо масштабируется и подходит к любым размерам, что выгодно отличает его от прежних шрифтов.

Для геймеров

Помните, как Фил Спенсер гордился тем, что на консолях пятого поколения Xbox работает функция Auto HDR? Так вот, ее ранняя версия вошла в сборку для Windows Insider и, скорее всего, полноценно заработает в Windows 11 и поддержку HDR в большое число SDR игр с DirectX 11 и DirectX 12. Разумеется, при условии, что сам монитор поддерживает технологию. Вопрос нагрузки на процессор и производительность актуален – участвующие в тестах ранних билдов указывают, что вычислительные мощности для корректной работы потребуются выше "средней температуры" по геймерскому железу на данный момент.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Софин