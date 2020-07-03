Возраст собак в "человеческих" годах: ученые создали формулу подсчета на основе ДНК

В первый год жизни собаки стареют быстрее, чем люди, но потом этот процесс у них замедляется.

Ученые создали график на основе новой формулы, который указывает возраст собак в "человеческих годах". Они утверждают, что их работа, опубликованная в журнале Cell Systems, развенчивает распространенный миф о том, что один собачий год равен семи человеческим.

Как пишет Newsweek, новая формула основана да данных о явлении, которое называют метилированием ДНК. Метиловые группы - это соединения, которые состоят из углеводов, присоединенных к ДНК. Они выполняют роль сигналов, которые включают гены или наоборот. Уровень процесса, известного как метилирование ДНК, меняется с возрастом.

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Ученые проследили изменения в этом процессе для людей и собак. На основе этих данных они составили так называемые эпигенетические часы, который определяет биологический возраст на основе того, как гены себя ведут. Исследователи взяли образцы крови у 104 лабрадор-ретриверов в возрасте от одного месяца до 16 лет и проследили за их генетическими изменениями. Затем они сравнили данные с теми, которые были собраны из образцов 320 человек в возрасте от 1 до 103 лет.

Наибольшее сходство ученые обнаружили в метилировании ДНК молодых собак и молодых людей, а также очень старых животных и людей. Наблюдалась сильная взаимосвязь между метилированием ДНК у каждого вида и разными этапами жизни.

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Но если собаки стареют быстрее, чем люди, в начале жизни, физиологические изменения происходят в той же последовательности, но в разные точки за время жизни каждого из видов. Например, щенка, которому 8 недель, можно сравнить с 9-месячным ребенком. Ведь в таком возрасте у обоих появляются зубы. А 12-летнюю собаку можно сравнить с 70-летним человеком.

"Это имеет смысл, если подумать, что 9-месячная собака может родить щенков. Поэтому мы точно можем сказать, что пропорция 1:7 не работает", - сказал соавтор исследования профессор Трей Идекер.

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