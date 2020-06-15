Ученые подсчитали, что в нашей Галактике может быть 36 внеземных цивилизаций

Расчеты ученых учитывали характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития все более сложных форм жизни.

В Галактике может существовать до 36 внеземных цивилизаций.

Об этом говорится в работе ученых, опубликованной Astrophysical Journal.

Расчеты ученых учитывали характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития все более сложных форм жизни.

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"Наша идея заключалась в том, чтобы использовать принципы теории эволюции в космических масштабах. Мы назвали результаты наших расчетов "астробиологическим пределом Коперника". В соответствии с ними в нашей Галактике должно существовать как минимум несколько дюжин цивилизаций, если на развитие каждой из них уходит около пяти миллиардов лет", – рассказал один из авторов работы, профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис.

В прошлом ученые предполагали, что отсутствие внеземных цивилизаций может объясняться уникальными условиями для формирования разумной жизни, которые сложились на Земле. Эта гипотеза сейчас кажется ученым маловероятной после открытия множества землеподобных планет у ближайших к нам звезд.

Согласно новому исследованию, всего в Млечном Пути могло существовать от 475 до 928 цивилизаций, однако сейчас, как предполагают астрономы, их число не превышает трех дюжин. Ближайшие из них, по мнению ученых, будут находиться на расстоянии в несколько тысяч световых лет от Земли.

Как сообщал УНИАН, ученые предполагают, что во Вселенной гораздо больше планет с возможной жизнью.

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