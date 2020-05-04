Ученые предполагают, что во Вселенной гораздо больше планет с возможной жизнью

Большие эллиптические галактики могут содержать в 10 тысяч раз больше обитаемых планет, чем Млечный путь.

Ученые сформулировали новую точку зрения о том, в каких галактиках наиболее вероятно появление разумных форм жизни.

Читайте такжеSpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на ЛунуОб этом говорится в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новое исследование британских астрофизиков опровергает тезис о том, что появление разумной цивилизации наиболее вероятно в гигантских эллиптических галактиках.

Ученые пришли к выводу, что крупные эллиптические галактики содержат в 10 тысяч раз больше обитаемых планет, чем Млечный путь.

Ранее УНИАН сообщал, как ученые определили, когда у Марса было магнитное поле.