Ученые предполагают, что во Вселенной гораздо больше планет с возможной жизнью
18:30, 04 мая 2020Наука и IT
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Большие эллиптические галактики могут содержать в 10 тысяч раз больше обитаемых планет, чем Млечный путь.
Иллюстрация REUTERS
Ученые сформулировали новую точку зрения о том, в каких галактиках наиболее вероятно появление разумных форм жизни.
Читайте такжеSpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на ЛунуОб этом говорится в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Новое исследование британских астрофизиков опровергает тезис о том, что появление разумной цивилизации наиболее вероятно в гигантских эллиптических галактиках.
Ученые пришли к выводу, что крупные эллиптические галактики содержат в 10 тысяч раз больше обитаемых планет, чем Млечный путь.
Ранее УНИАН сообщал, как ученые определили, когда у Марса было магнитное поле.
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