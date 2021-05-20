Процесс оказался высокоэффективным, превратив до 90% пластика в жидкое топливо и смазочные материалы. С его помощью также можно производить широкий спектр продуктов.

Американские ученые нашли новый способ превратить пластик и полиэтилен в реактивное топливо и другие жидкие углеводородные продукты. Новый процесс более энергоэффективен, чем существующие методы, и продолжается примерно час.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Аcademic Тімеѕ, для расщепления полиэтилена ученые Вашингтонского университета и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории в своем исследовании применили в качестве катализатора переходный металл рутений с общеупотребительным растворителем гексаном.

Процесс оказался высокоэффективным, превратив до 90% пластика в жидкое топливо и смазочные материалы. С его помощью можно производить широкий спектр продуктов.

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"Мы обнаружили синергию между растворителем и катализатором, что создает очень приятную комбинацию, которая имеет множество регуляторов управления, чтобы мы могли настроить условия реакции и оптимизировать весь процесс. Например, если вы хотите максимизировать производственный выход реактивного топлива, мы можем это сделать. А если рынок имеет больший спрос на дизельное топливо, это также нам по силам", – сказал доцент Университета штата Вашингтон в Пулмане Гонфей Лин.

Отметим, загрязнение пластиком сейчас является одной из самых острых экологических кризисов в мире. Поэтому исследователи по всей планете разрабатывают инновационные стратегии для отвода пластиковых изделий со свалок и океанов или превращение их в материалы, которые разлагаются более биологически.

Стандартным способом химической переработки пластика является процесс, известный как пиролиз, или использование повышенных температур для разрушения материала и превращения его в топливо или новые изделия из пластмасс.

По словам Лин, пиролиз также может превратить пластиковые отходы на топливо в течение часа, но для этого обычно требуются высокие температуры, превышающие 400 градусов Цельсия. Зато новый метод предусматривает диапазон от 200 до 220 градусов Цельсия, что почти вдвое меньше. Но этот подход особенно перспективен не только из-за скорости процесса и низкой температуры, а еще и потому, что его можно применять к различным видам пластмасс, в частности, к другим типам полимеров.

Лин отметил, что самой большой проблемой химической переработки пластика, особенно в Соединенных Штатах, является то, что вторичное пластиковое сырье смешивается со всевозможными другими отходами. Чтобы уменьшить затраты на их сортировку, исследовательская группа Лина разрабатывает еще один метод, который бы расщеплял полимеры в смешанных пластиковых отходах.

"Мы хотим разработать последовательный каталитический процесс, который мог бы обрабатывать смешанные пластмассы, чтобы физически их не разделять. Мы можем перейти на молекулярный уровень и расщепить эти полимеры", – сказал он.

Ученые даже уже имеют данные, которые показывают, что такой процесс превращения абсолютно выполнимый.

Переработка пластика: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко