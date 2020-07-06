В США создали перчатку, которая озвучивает слова на языке жестов (видео)

Технология использует машинное самообучение и приложение в смартфоне для трансформирования жестов в речь.

В США биоинженеры разработали перчатку, способную перевести слова на американском языке жестов в речи в реальном времени. Устройство оснащено тонкими сенсорами, которые способны растягиваться. Они касаются кончиков пальцев руки.

Как пишет The Independent, эти сенсоры отправляют сигналы небольшой электронной плате величиной с монету, которую пользователь носит на запястье. Каждый раз, когда человек, который носит перчатку, двигает рукой и пальцами, показывая жесты, она распознает их как слова, цифры или отдельные буквы, которые затем озвучивает смартфорн. Дополнительные сенсоры также можно подсоединить к лицу, в частности между бровью и уголком рта, чтобы фиксировать мимику.

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Система теперь способна распознать 660 жестов включительно с отдельными буквами алфавита и цифрами от 0 до 9. Скорость такого перевода пока составляет лишь одно слово в секунду. Коммерческой версии перчатки понадобится более широкий словарь и большая скорость перевода. Вместе с тем, Калифорнийский колледж в Лос-Анджелесе уже подал патентную заявку.

"Мы надеемся, что это поможет людям, которые используют язык жестов, опщаться напрямую с теми, кто им не владеет, без необходимости третьего человека-переводчика", - сказал один из авторов технологии Юн Чен.

"Также мы надеемся, что это поможет большему количеству людей изучить язык жестов", - добавил он.

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