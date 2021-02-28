Древняя колесница / фото pompeiisites.org

В Помпеях археологи откопали хорошо сохранившуюся древнюю церемониальную колесницу. Ученые предполагают, что она служила транспортом для невесты во время свадьбы.

Читайте такжеВ Австралии нашли уникальное двухметровое изображение кенгуру - самое древнее на континенте (фото)Об этом сообщает археологический комплекс.

Отмечается, что колесницу нашли неподалеку от конюшни, где в 2018 году обнаружили останки трех лошадей. У колесницы есть четыре колеса, а также железные, бронзовые, оловянные украшения и цветочный орнамент.

Артефакт обнаружили во время раскопок 7 января. Археологи говорят, что колесница очень хрупкая, поэтому понадобились недели, чтобы безопасно откопать ее.

«Это удивительное открытие, которое расширяет наши знания о древнем мире. В Помпеях ранее уже находили транспортные средства, но ничего, что было подобно этой колеснице», - рассказал директор археологического комплекса Массимо Осанна.

Уникальной эту находку называют, потому как ранее ученым удавалось откопать либо отдельные украшения колесниц, либо сельскохозяйственные колесницы, но не церемониальные.

Древняя колесница / фото pompeiisites.org

По словам Осанна, украшения на ней намекают на то, что ее использовали во время праздников, в частности, во время свадеб. На задней части этого артефакта есть сцены, связанные с богом любви. В частности, представлены рельефные мужские и женские фигуры в эротических сценах.

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Автор: УНИАН