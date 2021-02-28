Колесница очень хрупкая, поэтому понадобились недели, чтобы безопасно откопать ее.

В Помпеях археологи откопали хорошо сохранившуюся древнюю церемониальную колесницу. Ученые предполагают, что она служила транспортом для невесты во время свадьбы.

Читайте такжеВ Австралии нашли уникальное двухметровое изображение кенгуру - самое древнее на континенте (фото)Об этом сообщает археологический комплекс.

Отмечается, что колесницу нашли неподалеку от конюшни, где в 2018 году обнаружили останки трех лошадей. У колесницы есть четыре колеса, а также железные, бронзовые, оловянные украшения и цветочный орнамент.

Артефакт обнаружили во время раскопок 7 января. Археологи говорят, что колесница очень хрупкая, поэтому понадобились недели, чтобы безопасно откопать ее.

«Это удивительное открытие, которое расширяет наши знания о древнем мире. В Помпеях ранее уже находили транспортные средства, но ничего, что было подобно этой колеснице», - рассказал директор археологического комплекса Массимо Осанна.

Уникальной эту находку называют, потому как ранее ученым удавалось откопать либо отдельные украшения колесниц, либо сельскохозяйственные колесницы, но не церемониальные.

По словам Осанна, украшения на ней намекают на то, что ее использовали во время праздников, в частности, во время свадеб. На задней части этого артефакта есть сцены, связанные с богом любви. В частности, представлены рельефные мужские и женские фигуры в эротических сценах.

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Автор: УНИАН