Выберите один минерал из шести предложенных и узнайте, о чём говорит ваш выбор.

Природные минералы не только красивы и долговечны, но также имеют свою энергетику. Если подобрать для себя правильный камень, то он подчеркнет ваши сильные стороны. Наш необычный тест на характер раскроет вашу индивидуальность. Выберите на картинке минерал, который вам больше всего нравится, и прочтите совет для себя.

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Опалит

Нежный опалит своими переливами напоминает утреннее небо. Это соответствует характеру человека, выбравшего этот минерал. Вы высоко цените свободу, независимость, уединение. Одиночество вас не пугает. Вам часто хочется провести время наедине с собой и прислушаться к внутреннему голосу. Вы не любите конфликтных и суетливых людей.

Опалит подходит людям, которые хотят успокоить свои чувства. Побыв в одиночестве, вы быстро восстановите силы.

Малахит

Симпатичный переливчатый малахит - выбор практичных, трудолюбивых людей. Вы ответственны и всегда держите своё слово. Вместо мечтательного витания в облаках упорно двигаетесь к цели. Трудно переносите перемены, но если они необходимы, то вы выложитесь на 200%. А больше всего стараетесь ради близких.

Выбирая этот кристалл, вы подсознательно говорите Вселенной: "Я готов работать над своим счастьем". Но не стоит также забывать об отдыхе и разумном эгоизме.

Солнечный камень

Солнечный камень или андезин несет позитивную энергетику. Люди, которые его выбрали, стараются смотреть на мир с положительной стороны. Они умеют разглядеть хорошие качества в любом человеке. Их радостный настрой вдохновляет других. Также у них большой творческий потенциал.

Тест по любимому минералу советует вам не унывать: вам под силу преодолеть любые трудности.

Обсидиан махагон

Насыщенный обсидиан махагон - камень страсти и сильных чувств. Вы очень эмоциональный человек, способный испытывать широкий спектр эмоций. Склонны к необдуманным поступкам и беспокойству. Вас одинаково легко разозлить и развеселить. Вы часто бываете поспешны в решениях и плохо учитесь на своих ошибках.

Людям, которые выбрали махагон, рекомендуется не зацикливаться на негативных эмоциях. Вы слишком бурно реагируете на вещи, которые не стоят ваших нервов.

Говлит

Минерал с красивыми переливами, похожими на мрамор, считается камнем познания. Его владелец наделяется необычайной мудростью, быстрее осваивает любые навыки и мыслит критически. Если вы выбрали говлит, то стремитесь к саморазвитию. Вы часто занимаетесь самоанализом, духовными поисками. Нередко вас мучают сомнения в правильности своего выбора.

Совет для вас: вам стоит чаще прислушиваться к интуиции.

Яшма далматин

Если вас привлекает этот минерал с пятнистым узором, то вы добрый, эмпатичный и не очень уверенный в себе человек. Вас привлекает роль не лидера, а поддержки. У вас не очень много близких людей, но все они очень многое для вас значат. Также вы любите животных и природу.

Люди, которые выбрали далматинскую яшму, недооценивают себя. Вам нужно осознать, что вы ничем не хуже других.

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