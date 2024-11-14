Этой огромной колонии кораллов может быть более 300 лет.

На Соломоновых островах в юго-западной части Тихого океана нашли самый большой коралл в мире и он находится в великолепном состоянии

Этой огромной колонии кораллов может быть более 300 лет, пишет Interesting Engineering. "Я нырнул в месте, где, как было указано на карте, произошло кораблекрушение, и затем я что-то увидел", - рассказал Ману Сан Феликс, морской биолог и исследователь National Geographic. Он описал это как "подводный собор".

"Это очень эмоционально. Я почувствовал огромное уважение к чему-то, что оставалось на одном месте и выживало сотни лет", - прокомментировал находку ученый.

Это открытие является огромным, учитывая серьезное давление, которое потепление океанов и изменение климата оказывают на коралловые рифы во всем мире.

Ученые отметили, что этот коралл настолько велик, что его можно увидеть из космоса. Используя подводное измерительное оборудование, ученые определили размеры коралла: 34 м в ширину, 32 м в длину и 5,5 м в высоту.

В то время как коралловый риф представляет собой сложную экосистему, образованную несколькими коралловыми колониями, этот риф представляет собой обширную сеть взаимосвязанных коралловых полипов.

Новый коралл принадлежит виду Pavona clavus. Он поддерживает разнообразное сообщество морских обитателей, таких как креветки, крабы и рыбы.

Этот конкретный образец коралла был обнаружен в более глубоких водах и выглядит здоровым. Глубокое место, где преобладают более низкие температуры, могло защитить его от потепления, вызванного изменением климата, на протяжении многих лет.

Этот многовековой коралл похож на капсулу времени, предлагающую ученым заглянуть в прошлое морской среды и секреты его роста и выживания.

Коралловые рифы: новости

Кораллы, часто называемые "морскими тропическими лесами", являются жизненно важными экосистемами. Они являются домом для бесчисленных морских видов и защищают береговые линии от эрозии.

Однако изменение климата представляет собой значительную угрозу для этих хрупких экосистем.

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