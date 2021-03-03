Подобный процессор использовался в компьютере Apple iMac G3 1998 года.

Бортовые компьютеры марсохода Perseverance построены на процессоре PowerPC 750, который появился на рынке еще в конце девяностых.

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Как сообщает IXBT, этот процессор использовался в компьютере Apple iMac G3 1998 года. В марсоходе используется специальная версия данного чипа - RAD750, которая отличается защитой от радиации и выпускается компанией BAE Systems почти два десятилетия.

Отмечается, что это одноядерный процессор, произведенный по нормам 250 или 150 нм и работающий на частоте 110–200 МГц – в плане производительности его сегодня превосходит чипсет любого смартфона. Тем не менее RAD750 работает в широком диапазоне температур и не боится ионизирующего излучения.

Процессор является основой одноимённого одноплатного компьютера, который давно используется в космических аппаратах. Его использовал и предыдущий марсоход NASA – Curiosity.

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Автор: УНИАН