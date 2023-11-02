Отмечается, что всего найдено 12 предметов из золота.

Археологи обнаружили в Белой Церкви Киевской области различные артефакты. Ученые также нашли объекты древнерусского и казацкого времен.

В Институте археологии НАН Украины сообщили, что клад состоит из 12 золотых предметов и относится к временам Гетманщины. Общий вес золотых предметов составляет 28 г.

Отмечается, что находки были спрятаны в небольшом керамическом сосуде вместе с перламутровым бисером. Клад нашли в культурных наслоениях XVII-XVIII вв.

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"Сокровище времен Гетманщины - крайне редкая находка, которая имеет большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства Казацкого государства", - говорится в сообщении.

Все предметы передали в фонды Археологического музея ИА НАН Украины. Кроме артефактов, также были обнаружены и исследованы объекты древнерусского и казацкого времен.

"Скифское золото" в Испании - что известно

Полиция Испании изъяла похищенные в Украине старинные золотые артефакты стоимостью 60 миллионов евро. Всего конфисковали 11 предметов "скифского золота" - ювелирные изделия, в том числе ожерелья, браслеты и серьги.

Позже в СБУ сообщили, что в результате международной спецоперации в Мадриде задержаны пять участников банды, причастных к похищению драгоценностей, среди задержанных - представитель УПЦ МП из Украины.

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