По мнению нескольких экспертов, это современные подделки, скорее всего, созданные для частных коллекционеров.

Похищенное из Украины "скифское золото" на 60 миллионов евро, которое пытались продать в Испании, может оказаться подделкой. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления нескольких экспертов.

Национальная полиция Испании сообщила, что ее сотрудники изъяли 11 похищенных в Украине артефактов, которые могут датироваться 4-8 веками до нашей эры. В то же время два эксперта по греко-скифским артефактам сказали изданию, что изъятые украшения, скорее всего, являются современными имитациями.

В частности, Леонид Бабенко, археолог Харьковского исторического музей имени Сумцова сообщил в электронном письме, что предметы являются "неуклюжими подделками" и, скорее всего, созданы для частных коллекционеров.

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"По стилю и тематике это неудачная имитация известных изделий", – сказал он.

Каспар Мейер, археолог, написавший книгу о греко-скифском искусстве и являющийся профессором Древней Греции и Евразии в Bard Graduate Center в Нью-Йорке, тоже отметил, что изъятые вещи являются имитациями, и что он не понимает, как испанские власти определили их оценку в евро.

"Если бы они были реальными, их стоимость составляла бы более 60 миллионов, потому что их так мало, они бесценны", - сказал Мейер.

По его словам, было найдено лишь около 30-40 основных греко-скифских артефактов, поскольку их очень трудно раскопать. Изделия обычно захоронены на глубине более 60 футов под землей и в таких местах, где могут проводить раскопки только археологические организации.

"На самом деле в частных руках очень, очень мало таких материалов. Почти все они в крупных музеях", - отметил Мейер.

В своем пресс-релизе об изъятых предметах полиция Испании сообщила, что изъятые артефакты будет изучать национальный археологический музей в Мадриде.

В Испании нашли "скифское золото"

Как сообщал УНИАН, испанская полиция изъяла похищенные в Украине старинные золотые артефакты "скифского золота" стоимостью 60 миллионов евро (63,6 миллиона долларов).

Полиция сообщила, что конфисковала 11 предметов, в основном ювелирные изделия, включая сложные ожерелья, браслеты и серьги. Отмечалось, что артефакты экспонировались в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах и были незаконно вывезены из Украины в 2016 году.

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что в результате международной спецоперации в Мадриде задержаны пять участников банды, причастных к похищению драгоценностей, среди задержанных - представитель УПЦ МП из Украины.

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