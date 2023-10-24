Злоумышленники пытались "легализовать" похищенные ценности под видом их приобретения иностранными коллекционерами с последующей перепродажей на черном рынке.

Служба безопасности Украины рассказала подробности разоблачения транснациональной преступной группировки, которая нелегально вывезла из Украины изделия "Скифского золота" для продажи в ЕС.

Как сообщили в СБУ, в результате международной спецоперации в Мадриде задержаны пять участников банды, которые пытались незаконно реализовать украинские артефакты. Среди задержанных - представитель УПЦ МП из Украины.

Отмечается, что злоумышленники пытались "легализовать" похищенные культурные ценности под видом их приобретения иностранными коллекционерами с последующей перепродажей на черном рынке.

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"Правоохранители поэтапно задокументировали преступные действия фигурантов и задержали их "на горячем" во время перевозки украинских артефактов. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. На изъятые древности наложен арест и получено заключение экспертов, что они принадлежат к культурному наследию Украины", - заявили в СБУ.

Похищение "скифского золота" из Украины

Как сообщал УНИАН, испанская полиция изъяла похищенные в Украине старинные золотые артефакты "скифского золота" стоимостью 60 миллионов евро (63,6 миллиона долларов).

Полиция сообщила, что 11 предметов, в основном ювелирные изделия, включая сложные ожерелья, браслеты и серьги, датируются греко-скифским периодом между 8 и 4 веками до нашей эры.

Артефакты экспонировались в одном из киевских музеев в 2009-2013 годах и были незаконно вывезены из Украины в 2016 году, говорится в заявлении полиции, при этом название музея не указывается.

Правоохранители сообщили, что артефакты имели поддельные документы, чтобы выглядеть так, будто они принадлежат Украинской православной церкви.

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