По словам экспертов, на развитие словарного запаса детей также может влиять и то, используют ли родители гаджеты во время общения с ними.

Длительное использование гаджетов замедляет развитие словарного запаса детей.

Это выяснили ученые Университетской больницы города Тампере (Финляндия), пишет Громадське со ссылкой на финское издание Yle.

Эксперты проанализировали данные 1667 семей, которые собирали в 2013-2015 годах, и исследовали развитие словарного запаса детей от 1,5 года до 2 лет.

Читайте такжеСнова в школу: IT-специалисты рассказали, как защитить смартфон ребенка от онлайн-угроз

Как утверждают ученые, обычно ребенок в 1,5 года знает 5-20 слов, а в возрасте 2 лет — 40-50 слов. Тем не менее чем больше времени ребенок проводил у экранов гаджетов, тем медленнее развивался его словарный запас.

По словам исследовательницы Марии Асикайнен, на развитие словарного запаса детей может влиять и то, используют ли родители гаджеты во время общения с ними. Например, включенный рядом ноутбук или смартфон негативно влияет на эффективность коммуникации с ребенком.

"Это исследование еще раз доказало, что развитие ребенка зависит от того, как много с ним занимаются родители, что и как они делают вместе", — сказала Асикайнен.

Также на развитие словарного запаса ребенка может повлиять то, читают ли им родители ежедневно книги.

Напомним, как писал УНИАН, популярный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, с какого возраста можно давать ребенку планшет. Педиатр отметил, что категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко