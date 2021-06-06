Робот Ollie умеет отлично держать равновесие и запрыгивать на препятствия высотой с собственный рост.

Китайская компания Tencent показала двухколесного робота Ollie, который умеет прыгать и делать сальто.

В этом ему помогают маятник и опциональная роборука пишет N+1. Благодаря такой укомплектованности Ollie может, к примеру, крутиться в полете или хватать предметы.

Маятник или "хвост", как его зачастую называют в робототехнике, расположен в нижней части корпуса Ollie. При вращении он придает роботу момент импульса и позволяет вращаться в прыжке, а также может использоваться как опора.

Работает робот под управлением динамических алгоритмов, поддерживающих баланс. Благодаря им он не перевернется, если одно из колес внезапно провалится вниз при езде или если с ним столкнется тяжелый предмет. Также это позволяет ему спускаться с лестниц.

Кроме того, в отличие от предыдущих подобных аналогов, Ollie может запрыгивать одним или двумя колесами на препятствия, причем даже если они сопоставимы по высоте с его ростом (минимальная высота робота составляет 35 см).

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Автор: Катерина Комолова