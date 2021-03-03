Продвижение в соцсетях обрастает возможностями и, вместе с этим, усложняется.

Сложно отрицать, что социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью ежедневной жизни каждого современного человека. А где люди — там и возможности для бизнеса. Пожалуй, сложно представить популярную компанию, которой нет ни в Facebook, ни в Instagram, ни в YouTube. И это присутствие полностью оправдано.

Продвижение в соцсетях обрастает возможностями и, вместе с этим, усложняется. Теперь SMM — это не просто запостить текст и картинку. Это сложная система многоэтапных касаний с клиентами, где в конечном результате — покупка продукта или сервиса. У тех, кто только начинает свой путь продвижения в соцсетях количество вопросов растет, как снежный ком.

4 марта 2021 года WebPromoExperts проводит уже двенадцатую онлайн-конференции SMM DAY,чтобы найти ответы на все эти вопросы. Спикеры по крупинкам разберут все возможности и сложности продвижения в разных соцсетях, чтобы все незнакомое и новое стало понятным.

14 спикеров из ТОП украинских компаний поделятся своими знаниями, лайфхаками и личным опытом продвижения в популярных соцсетях. Слушателей ждут 8 насыщенных часов нетворкинга, свежих кейсов и фишек от лучших специалистов из EVA, INTERTOP Ukraine, Watsons Ukraine, The Coca-Cola Company, Yakaboo, Kyivstar, SendPulse и других. Спикеры на реальных примерах покажут, как собрать аудиторию, активизировать ее и получить все преимущества продвижения в соцсетях, оставаясь в рамках бюджета.

Все спикеры готовят информацию в формате — “просто о сложном”. Благодаря этому каждый, начинающий специалист, сможет освоить все новые и незаменимые для продвижения инструменты. Участники научатся читать и понимать цифры и показатели, строить эффективные стратегии, умело балансировать между креативом и ценностями.

Конференция пройдет онлайн, а это значит, что попасть на нее можно будет из любой точки мира. Доступна в двух форматах:

Бесплатно: Онлайн с возможностью задать свой вопрос спикеру в прямом эфире, принять участие в розыгрыше подарков от спонсоров.

С покупкой записи за 500 грн (800 грн в день конференции): в этот формат входит все, что и в бесплатный + возможность посмотреть конференцию и презентации в любое удобное время. А еще запись и презентации прошлого SMM Day.

12-й SMM DAY от WebPromoExperts обещает быть ярким! Лекторы уже готовятся, а места разлетаются с невероятной скоростью.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, Webpromo, SendPulse

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН