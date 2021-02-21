Прибытие Cygnus на МКС запланировано 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.

Украинско-американская ракета-носитель «Антарес» вывела на орбиту автоматический транспортный корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции.

Об этом сообщает пресс-служба Конструкторского бюро «Южное».

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«20 февраля в 19 ч 36 мин по московскому времени (12:00 36 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся первый в 2021 году пуск ракеты-носителя среднего класса «Антарес». Ракета вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого около 3700 кг полезного груза NASA для Международной космической станции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета-носитель «Антарес» состоит из двух ступеней. Основная конструкция первой ступени была разработана ГП «КБ «Южное» и изготовлена ГП «ПО ЮМЗ» в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др. по заказу корпорации Northrop Grumman (США).

Подготовка PH «Антарес», ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП «КБ «Южное», ГП «ПО ЮМЗ» и НПО «Хартрон-АРКОС». Согласно контракту, в Конструкторском бюро «Южное» в режиме реального времени осуществлялась поддержка пуска, приема и обработки телеметрической информации.

«В рамках программы «Антарес» украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя», - отметили в бюро.

Космический корабль Cygnus этой миссии получил имя в честь математика NASA Кэтрин Джонсон.

Прибытие Cygnus на МКС запланировано 22 февраля в 11:40 по киевскому времени.

В Конструкторском бюро напомнили, что всего с 2013 года ракета-носитель «Антарес» стартовала 14 раз, 13 из них - успешно.

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Автор: Тамара Отовская