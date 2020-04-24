Ученые создали самую подробную карту Луны (фото)

Карта воспроизводит отдельные районы Луны для успешной посадки, особенности их поверхности и тому подобное.

Ученые разработали пока самую подробную карту Луны, которая поможет астронавтам NASA в будущих висадках на поверхность спутника Земли.

Об этом сообщает Science alert.

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Карта в масштабе 1: 5 000 000 была составлена на основе данных, собранных из шести карт периода Аполлона, а также более поздних спутниковых снимков. Она воспроизводит отдельные районы Луны для успешной посадки, особенности их поверхности и тому подобное.

Ученые буквально «сшили» имеющиеся фрагменты в одно целое. Они также стандартизировали названия, описания и возраст пород – детали, которые раньше варьировались от карты к карте.

Кроме того, авторы проекта добавили топологическую информацию: размещение кратеров, гребней, трещины, хребтов, разломов и других неровностей на поверхности Луны.

Как сообщал УНИАН, астрономы при помощи телескопа Hubble получили детальные снимки кометы ATLAS, которая начала распадаться на части.