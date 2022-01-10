По подсчетам исследователей, жила эта рептилия примерно 180 миллионов лет назад.

На территории водохранилища Ратленд-Уотер в Англии ученые обнаружили наиболее полный скелет ихтиозавра из когда-либо найденных.

Об уникальной находке пишет The Guardian.

Исследователи называют ее одной из величайших находок в истории Великобритании. Она по праву считается самой полной и самой крупной окаменелостью ихтиозавра за всю историю британской палеонтологии.

Найденный скелет гигантского доисторического морского животного имеет длину 10 метров, только один его череп весит около тонны. По подсчетам ученых, жила эта морская рептилия примерно 180 миллионов лет назад.

Читайте такжеУченые обнаружили сотни хорошо сохранившихся отпечатков лап динозавров (фото)Известно, что на окаменелые останки ихтиозавра наткнулся Джо Дэвис из Фонда дикой природы графств Лестершир и Ратленд.

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А до этого в ходе раскопок в Китае обнаружили захоронение древнего клана с гробницами, в которых нашли останки воинов с лошадьми.

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