В китайской провинции Хэнань нашли масштабный комплекс гробниц времен поздней династии Шан (1600 – 1046 гг. до н.э.). Археологи раскопали 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, 4 ямы с лошадьми и гробницами. Раскопки велись более двух лет.
Об этом пишет "Вокруг Света. Украина".
Отмечается, что в ямах нашли шесть повозок и несколько воинов с лошадьми. На некоторых воинах были надеты шляпы, украшенные раковинами.
Вместе с тем некоторые из крупных гробниц были уже разграблены, в них осталось только небольшое количество керамики, а также скелеты людей и лошадей.
Читайте такжеАрхеологи нашли золотой перстень с изображением Иисуса и сотни древних монет (фото)Предполагается, что на месте раскопок жил многочисленный клан "Цэ" династии Шан. Среди надписей на найденной бронзовой посуде обнаружили китайский иероглиф "Цэ", который указывает на принадлежность к клану.
Исследователи нашли множество артефактов, среди которых –объекты из нефрита и камня, изделия из кости и раковин моллюсков. Реликвии очень разнообразны и относительно хорошо сохранились.
По мнению археологов, данная находка выделяется среди других археологических открытий, так как она отображает исключительный статус и власть, которой обладали захороненные люди.
Ранее сообщалось, что ученые при помощи компьютерного томографа узнали, как выглядел фараон Аменхотеп I. Облик древнего правителя Египта смогли воссоздать по его мумии.