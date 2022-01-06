В ходе раскопок выяснилось, что некоторые из крупных гробниц были уже разграблены.

В китайской провинции Хэнань нашли масштабный комплекс гробниц времен поздней династии Шан (1600 – 1046 гг. до н.э.). Археологи раскопали 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, 4 ямы с лошадьми и гробницами. Раскопки велись более двух лет.

Об этом пишет "Вокруг Света. Украина".

Отмечается, что в ямах нашли шесть повозок и несколько воинов с лошадьми. На некоторых воинах были надеты шляпы, украшенные раковинами.

Вместе с тем некоторые из крупных гробниц были уже разграблены, в них осталось только небольшое количество керамики, а также скелеты людей и лошадей.

Читайте такжеАрхеологи нашли золотой перстень с изображением Иисуса и сотни древних монет (фото)Предполагается, что на месте раскопок жил многочисленный клан "Цэ" династии Шан. Среди надписей на найденной бронзовой посуде обнаружили китайский иероглиф "Цэ", который указывает на принадлежность к клану.

Исследователи нашли множество артефактов, среди которых –объекты из нефрита и камня, изделия из кости и раковин моллюсков. Реликвии очень разнообразны и относительно хорошо сохранились.

По мнению археологов, данная находка выделяется среди других археологических открытий, так как она отображает исключительный статус и власть, которой обладали захороненные люди.

Ранее сообщалось, что ученые при помощи компьютерного томографа узнали, как выглядел фараон Аменхотеп I. Облик древнего правителя Египта смогли воссоздать по его мумии.

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