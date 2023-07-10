Хотя самое внутреннее ядро Земли твердое, новые исследования показывают, что оно содержит множество вариаций.

"Твердое" внутреннее ядро Земли на самом деле может оказаться не таким уж и твердым. Наоборот, это мешанина из твердого и жидкого состояния, доходящая до самого центра нашей планеты.

Новое исследование, основанное на слабых отзвуках волн землетрясений, отражающихся от поверхности Земли из глубин планеты, предполагает, что внутреннее ядро более разнообразно, чем предполагалось ранее, пишет Live Science.

Полученные данные показывают, что внутреннее ядро, которое растет примерно на миллиметр каждый год по мере затвердевания жидкого внешнего ядра, могло расти быстрее в более ранние периоды истории Земли. Более того, внутри твердого ядра могут быть завихрения жидкого железа, заявил старший автор исследования, сейсмолог из Университета Юты Кит Копер.

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"Давным-давно внутреннее ядро росло очень быстро. Оно достигло равновесия, а затем начало расти гораздо медленнее. Не все железо стало твердым, поэтому внутри могло остаться некоторое количество жидкого железа", - сказал Копер.

Внутреннее ядро Земли представляет собой твердый шар, в основном состоящий из железа и никеля. Это внутреннее ядро имеет длину около 2440 км и вращается внутри внешнего ядра, океана расплавленного железа и никеля толщиной около 2260 км. Потоки металла в центре Земли создает магнитное поле планеты. Со временем внешнее ядро постепенно кристаллизовалось, но ученые мало знают о том, как быстро происходил этот процесс, что также вызывает вопросы о состоянии магнитного поля Земли с течением времени.

Прямого доступа к ядру нет, поэтому Копер и его команда использовали данные 20 сейсмометров, настроенных для измерения волн землетрясений и наблюдения за испытаниями ядерного оружия. Они сосредоточились на волнах, вызванных землетрясениями магнитудой 5,7 или выше, которые достаточно велики, чтобы вибрировать до внутреннего ядра, отправляя слабое эхо обратно на сейсмометр. В наборе данных зарегистрировано 2455 таких землетрясений.

"Этот сигнал, который возвращается из внутреннего ядра, действительно крошечный. Размер порядка нанометра. То, что мы делаем, - это ищем иголку в стоге сена. Эти маленькие отголоски и отражения очень трудно поймать", - сказал Копер.

Ключевым выводом было то, что состав ядра был "неоднородным" или варьировался. Другими словами, внутреннее ядро не застыло плавно и состоит из лоскутков различной текстуры.

"Впервые мы подтвердили, что такого рода неоднородность присутствует повсюду во внутреннем ядре", - говорится в заявлении Гуаннинга Панга, научного сотрудника Корнельского университета

По словам Копера, сейсмические волны рассеиваются тем сильнее, чем глубже они проникают в ядро, что указывает на возрастающую изменчивость ближе к центру Земли. Это может быть связано с изменением скорости затвердевания ядра с течением времени, добавил он.

Ядро Земли - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли внутри Земли гигантскую неизвестную структуру, которую называют "зоной ультранизкой скорости" (ULVZ). Она лежит на границе между очень горячим расплавленным ядром Земли и твердой мантией.

Также ученые выяснили, что глубоко в недрах Земли на внутреннее ядро нашей планеты падает железный "снег" со дна внешнего ядра. Крошечные кристаллы железа собираются в кучу на поверхности внутреннего ядра, толщина которого достигает 320 километров в отдельных местах.

А недавно стало известно, что вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности. Однако, как заверили ученые, это не нанесет ощутимого влияния на магнитное поле Земли, которое и создается движением земного ядра.

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