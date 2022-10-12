Обсерватории по всему миру зафиксировали колоссальную вспышку чрезвычайно мощного излучения.
Событие, впервые обнаруженное 9 октября, было настолько ярким, что поначалу его приняли вспышку с недалекого от Земли объекта. Только путем дальнейшего анализа астрономы открыли истинную природу свечения - это оказался гамма-всплеск, один из самых сильных взрывов во Вселенной. Как сообщает Science Alert, источник вспышки располагается на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от нас.
Более того, этот исключительно яркий гамма-всплеск оказался самым энергичным из когда-либо обнаруженных, его мощность достигает 18 тераэлектронвольт.
По словам ученых, несмотря на мощность, эта вспышка не представляет абсолютно никакой опасности для жизни на Земле.
Справка УНИАН. Гамма-излучение - это самая энергичная форма света во Вселенной, возникающая в результате радиоактивного распада атомных ядер. А гамма-всплеск - это грандиозное событие, выбрасывающее за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце произвело бы за 10 миллиардов лет. Эти всплески отмечают конец жизни массивной звезды - сверхновой или гиперновой. Они также могут возникнуть в результате столкновения двух нейтронных звезд.