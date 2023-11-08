В Древнем Египте бабуинов, как и многих других животных, мумифицировали в качестве подношений богам после их смерти.

Новое исследование раскрыло древнеегипетскую загадку, связанную с бабуинами, мумифицированными тысячи лет назад.

Исследование доказало, что два легендарных торговых центра, известные как Пунт и Адулис, были одним и тем же местом, разделенным сотнями лет истории, пишет Newsweek. Группа исследователей пришла к такому выводу после использования генетического анализа для определения географического происхождения древних мумифицированных бабуинов, найденных в Египте.

В Древнем Египте бабуинов, как и многих других животных, мумифицировали в качестве подношений богам после их смерти. Однако на сегодняшний день в Египте не живут дикие бабуины, и нет никаких доказательств того, что эти животные там когда-либо жили. Бабуины, вероятно, были импортированы из отдаленных регионов и содержались в неволе, но место происхождения животных остается пока неопределенным.

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Археологам удалось извлечь ДНК из одного из мумифицированных павианов, найденных в Габбанат-эль-Куруде ("Долина обезьян"). Они также сделали то же самое с несколькими "историческими" экземплярами павианов возрастом от 100 до 150 лет, происхождение которых известно.

Сравнительный анализ этих данных позволил исследователям определить, что мумифицированный павиан, которого они выбрали, вероятно, произошел от популяции, проживавшей в Эритрее, где, вероятно, в древние времена располагался порт Адулис.

Адулис был оживленным торговым центром между первым и седьмым веками нашей эры. Некоторые греко-римские историки отмечали, что он был источником живых животных, в том числе бабуинов, для Египта в период Птолемеев, который длился с 305 г. до н. э. до 30 г. до н.э.

Последние результаты подтверждают сообщения античных греко-римских историков о том, что Адулис был источником бабуинов. Но павиан из Габбанат-эль-Куруда, образец которого был взят в ходе исследования, судя по всему, появился на столетия раньше периода Птолемеев. На самом деле, кажется, что он возник задолго до того, как Адулис стал процветать как важный торговый центр.

По мнению авторов, результаты позволяют предположить, что Адулис уже существовал как торговый центр примерно в период между 800-500 годами до н.э.

Результаты также позволили исследователям установить связь между Адулисом и легендарной землей Пунт, которая, как полагают, существовала в регионе к югу и востоку от Египта.

Пунт был легендарным королевством, известным из древних египетских торговых отчетов, которое экспортировало в Египет предметы роскоши, в частности благовония, а также бабуинов примерно с 2500 г. до н.э. до начала первого тысячелетия до н. э. Однако местонахождение Пунта неизвестно, отчасти потому, что его название исчезло из поля зрения. С начала первого тысячелетия до нашей эры больше нет записей о египтянах в Пунте или о пунтитах, посещавших Египет.

Однако есть две неполные надписи, в которых Пунт упоминается в повествовательном контексте, причем обе они относятся к 26-й династии Древнего Египта (664–525 годы до н.э.). Одна из этих надписей описывает экспедицию в Пунт. Авторы исследования считают, что, возможно, не случайно дата этой надписи соответствует диапазону дат мумифицированных павианов из Габбанат-эль-Куруда.

Принимая во внимание результаты, связывающие мумифицированный экземпляр павиана с Эритреей, а также тот факт, что Пунт, как и Адулис, считался источником бабуинов для египтян, авторы отметили, что исследование придает вес предположениям о том, что эти два торговых центра, по сути, были одно и то же место, но разделенное сотнями лет истории.

"Образец, который мы изучили, соответствует хронологически последним известным экспедициям в Пунт. Однако географически он соответствует Адулису, месту, которое столетия спустя было известно как торговое место, в том числе для приматов", - объяснил Гизела Копп, автор исследования.

"Мы предполагаем, что Пунт и Адулис - это два разных названия одного и того же места, которые использовались в разные моменты времени. И только после того, как мы поместили наши биологические открытия в контекст исторических исследований, история действительно сошлась воедино", - констатировал он.

Открытия Древнего Египта

Время от времени ученые делают потрясающие открытия касательно Древнего Египта. Так, ученые полагают, что наконец-то выяснили, как именно был построен Большой Сфинкс в Египте более 4500 лет назад. А новые высокотехнологичные сканирования Великой пирамиды детализировали знания ученых о загадочной "пустоте" в ее сердце, позволив экспертам догадаться о ее функции.

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