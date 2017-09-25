Ученым удалось раскрыть тайны строительства пирамид Древнего Египта

Ученые знают все способы, которые использовали древние египтяне, чтобы перевозить многотонные каменные блоки с юга на север страны к месту строительства великих пирамид Гизы.

Об этом сообщил в интервью арабской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» знаменитый египетский ученый-археолог и бывший глава Министерства по делам древностей Египта Захи Хавас, передает РИА Новости.

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Накануне газета Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что группа археологов с помощью древнего папируса раскрыла тайну строительства пирамид. Сообщается, что в документе подробно изложен способ, который египтяне использовали более 4600 лет назад для доставки тяжелых гранитных и известняковых блоков на большие расстояния (более 800 километров: из Асуана на юге Египта в Гизу для строительства большой пирамиды Хеопса). В папирусе, в частности, рассказывается, что для транспортировки применялись специальные строительные водные каналы.

По словам Хаваса, в этом «открытии» нет ничего нового.

«Транспортировка осуществлялась из специального порта в месте разработки камня в Асуане на деревянных лодках, которые двигались по Нилу, а затем по строительным каналам вплоть до специально устроенного порта рядом с пирамидами», - сказал он.

Знаменитый на весь мир археологический комплекс пирамид Гизы находится на западном берегу реки Нил под Каиром. Комплексу более 4,5 тыс. лет, он состоит из трех великих пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина.