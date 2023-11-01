Исследователи из США сделали великое открытие.

Ученые полагают, что наконец-то выяснили, как именно был построен Большой Сфинкс в Египте более 4500 лет назад.

Много десятилетий эксперты сходились во мнении, что подробное лицо культовой статуи из известняка, найденной вдоль реки Нил в Гизе, скорее всего, было вырезано вручную каменщиками, но им не удавалось понять, как было создано массивное многослойное тело, пишет New York Post.

Исследование, проведенное учеными из Нью-Йоркского университета проанализировало, как ветер движется против скальных образований, чтобы наконец разгадать эту загадку. Исследователи взяли насыпи из мягкой глины с заделанным внутри более твердым и менее подверженным эрозии материалом, чтобы имитировать местность северо-восточного Египта, а затем промыли эти образования быстрым потоком воды, действовавшим как ветер.

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Эксперты полагают, что детализированное лицо известняковой статуи, скорее всего, было вырезано вручную каменщиками.

Модель Сфинкса была вырезана в результате эксперимента, который имитирует движение ветра по некогда бесформенным глиняным насыпям, при этом более твердый материал становится "головой" льва и другими деталями. И в конце концов, глина напоминала очертания, похожее на Сфинкса.

"Наши результаты предлагают возможную "историю происхождения" того, как образования, подобные Сфинксу, могут возникнуть в результате эрозии", - прокомментировал старший автор исследования Лейф Ристроф.

"Наши лабораторные эксперименты показали, что удивительно похожие на Сфинкса формы на самом деле могут возникать из материалов, разрушаемых быстрыми потоками", - добавил ученый.

Результатом эксперимента стала львиная "голова", подрезанная "шея", выложенные вперед на земле "лапы" и выгнутая "спина".

"На самом деле сегодня существуют ярданги, которые выглядят как сидящие или лежащие животные, что подтверждает наши выводы", - сказал Ристроф.

Эксперимент проверял теорию, предложенную еще в 1981 году геологом Фаруком Эль-Базом, который утверждал, что Большой Сфинкс был создан естественным путем в результате эрозии песка ветром.

Открытия Древнего Египта

Время от времени ученые делают потрясающие открытия касательно Дреснего Египта. Так ученые рассказали, что нашли роскошную гробницу, в которой было вино 5000-летней выдержки. Возможно, она принадлежит давно забытой женщине-фараону. Возможно, это Мерет-Нейт, пришедшая к власти после смерти своего мужа, короля Джета - третьего царя первой династии древнеегипетских правителей, около 3000 года до нашей эры. Раскопки показали, что эта древнеегипетская царица была влиятельной фигурой с "необычайно высоким уровнем власти",

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