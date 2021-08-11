Данную разработку можно будет в дальнейшем использовать в военной сфере.

Южнокорейские ученые создали робота-хамелеона. Он может менять свой цвет в зависимости от окружающей среды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Корпус робота сделан не из металла, а из специального жидкокристаллического материала. Его оснастили специальными нанопроводниками, с помощью которых робот распознает цвет окружающей среды.

По словам разработчиков, в дальнейшем такая технология может быть использована в разных сферах, в том числе военной. Разработка может стать основополагающей для инновационной камуфляжной формы.

На данный момент основной проблемой робота является температура. Холод или жара могут влиять на термочувствительные датчики. Ученые планируют усовершенствовать систему управления пигментами и решить проблему.

Как ранее сообщал УНИАН, финансовые затруднения вынуждает американских рестораторов нанимать на работу роботов. Плата за их аренду дешевле, чем минимальная зарплата официантов, которых роботы способны заменить.

Взять на работу работа заставил COVID-19. В начале пандемии многих сотрудников пришлось уволить. Ресторан работал только на доставку. Потом просто не было денег, чтобы нанять необходимое количество официантов.

Автор: Анастасия Горбачева