Самки дельфинов имеют половой орган, который может увеличиваться в объеме, выяснили ученые.

У самок дельфинов есть такой же половой орган, как и у женщин, – клитор, и он может помогать им испытывать удовольствие во время спаривания.

Клитор у самок дельфинов полностью функциональный, говорится в статье биологов из американского Колледжа Маунт-Холиок, которую опубликовали в журнале Current Biology.

Ученые изучили клитор 11 самок вида дельфинов под названием афалина (большой дельфин), умерших естественной смертью, и выяснили, что он имеет эректальную ткань, которая может наливаться кровью, и благодаря этому орган способен становиться больше.

Читайте такжеХищная косатка научилась у человека произносить несколько словИсследователи также выяснили, что кожа возле клитора тоньше, чем в областях, которые находятся недалеко. Кроме того, ученые узнали, что под кожей у клитора самок дельфинов очень много нервных окончаний.

Ранее ученые узнали, что дельфины могут заниматься сексом не только для того, чтобы размножаться, а и для получения удовольствия. Было замечено, что самки терли друг другу половые органы ластами, хвостами и мордой.

Исследователи также пришли к выводу, что между дельфинами есть сложные социальные связи.

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