Крымских боевых дельфинов поставят на службу флота России – СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее боевые дельфины-афалины и морские котики проходили тренировки по советским программам в интересах ВМС Украины. Украинские военные возобновили их после распада СССР лишь в 2012 году. После вхождения Крыма в РФ океанариум и дельфины, соответственно, также стали российскими.

«Инженеры океанариума разрабатывают новые приборы для новых программ с целью более эффективной использования дельфинов под водой», - сказал собеседник агентства, отметив, что дельфины и морские котики будут задействованы для поисков затонувших предметов и военной техники, а также обнаружения боевых пловцов.

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Как заявил собеседник агентства, боевая экипировка животных сильно устарела.

"Наши специалисты вели разработки новых приборов, которые преобразуют обнаружение сонаром дельфина подводной цели в сигнал на монитор оператора. Но в ВМС Украины не хватало средств на подобные ноу-хау, и некоторые проекты пришлось закрыть», - сказал сотрудник океанариума.

Он выразил надежду, что в ВМФ РФ найдутся средства на продолжение спецподготовки боевых дельфинов и морских котиков.

На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов - это база Сан-Диего (США) и Севастополь. Другие данные о российских программах использования животных в интересах ВМФ РФ не разглашаются.