В Венгрии археологи обнаружили клад из семи тысяч серебряных и золотых монет, который предварительно датировали 1520 годом.
Об этом сообщает издание Mukachevo.net.
Специалисты под руководством Балажа Надя с помощью волонтеров из Ассоциации археологических общин исследовали средневековую памятку в городке Уйлендел недалеко от Будапешта в центральной Венгрии.
"Эта находка - самый крупный клад монет позднего Средневековья когда-нибудь найденный в округе Пешт", - говорится в сообщении Музейного центра Ференци.
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Среди монет самой древней является монета II-го века - серебряный денарий Луция Вера, императора Римской империи (161-169 лет). Также найдены несколько золотых монет времен венгерского короля Матяша І Корвина (1458-1490) и серебряные монеты времен правления Владислава ІІ Ягелона (1490-1516) и Лайоша ІІ (1516-1526).
На то время на эти деньги можно было купить семь лошадей, а сегодня приобрести элитный автомобиль.
Ученые предположили, что местные жители могли спрятать клад перед нападением Османской империи и известной битвой под Могачем, которая произошла в 1526 году.
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