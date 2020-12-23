За последние девять месяцев к стандартной функции «дом» добавились новые смыслы: офис, школа, место для игр, кинотеатр, спортзал, кафе, салон и еще много разного по мелочам.

Коронакризис заставил людей пересмотреть отношение к собственному жилью. В локдаун и карантин «выходного дня» многие задумались про увеличениесвоего домашнего пространства. За последние девять месяцев к стандартной функции «дом» добавились новые смыслы: офис, школа, место для игр, кинотеатр, спортзал, кафе, салон и еще много разного по мелочам.

Как отмечают в компании Das Haus Installation Studio, которая много лет специализируется на комплексных услугах попроектированию, установке, настройке и сервисном обслуживании аудио и видеосистем для частных и коммерческих помещений, а также оборудует системы «умный дом», главный тренд 2021 года – обустройства зоны развлечений для одного или нескольких членов семьи внутри домов и квартир.

«Несмотря на всеобщую обеспокоенность, кризис и пандемию, люди будут стараться получать позитивные эмоции с помощью техники. Понимая настроения потребителей, мы видим в какую сторону меняется их поведение. 35% наших клиентов за время карантина сместили свои вкусы к более стратегическим покупкам.Готов побиться об заклад, что на ближайший год именно личные интересы будут преобладать при покупках новых категорий товаров для дома. В 2021 году люди продолжат выбирать товары, которые принесут им удовольствие от многоразового использования. При этом комфортно сидя в одном месте (дома), они хотя быть связанными с миром», - прогнозирует основатель Das Haus Installation Studio Игорь Мегедь.

По его словам, буквально за последние несколько месяцев увеличился спрос на установку комплексной техники, причем не только аудио систем (для улучшения звука при прослушивании любимой группы), но и на целыекомплекты: интерьерные и уличные кинотеатры, отдельные комнаты для домашних геймеров и киберспорсменов и VR симуляторы для них. Вот только некоторые из трендов-2021.

Интерьерный кинотеатр

Все более популярным становится тренд внедрения в своем жилище специальной техники для просмотра кино в домашнем формате. С применением специализированной и профессиональной техники. Благодаря тому, что большая часть такого оборудования «зашито» в комнате, оно не визуально «не крадет» пространство и не мозолит глаза (его просто не видно). Сложность лишь в том, что, если готовый ремонт уже имеется в квартире или доме, его придется частично переделывать. Чтобы не крушить стены, есть другой выход.

Уличный кинотеатр

Еще один топ-тренд 2021 года – уличный кинотеатр для владельцев частных домов. Что может быть приятнее, чем просмотр любимого фильма под открытым небом с семьей или просмотра футбольного матча с друзьями на свежем воздухе? Благодаря современным технологиям и доступности оборудования, создать сегодня уличный кинотеатр у себя дома или на даче несложно. Хороший большой экран, уличный проектор, аудиоколонки и удобная садовая мебель. И, конечно же, положительные эмоции от хорошего кино.

Искусственные эмоции

Снять тревожность, симптомы острого стрессового расстройства, травматических переживаний и даже депрессии которые пандемия активно провоцирует у людей, возможно обычным переключением внимания. Например, с помощью реальной рыбалки. Обороты продаж активно набирает VR cимулятор рыбалки из игры Fishing planet. Настоящая удочка и другие рыболовные снасти дают возможность мужчинам создавать себе новые эмоции. Большинство людей неосознанно выбирают тип покупки, который позволяет оставаться наедине с самим собой. Однако на самом деле это «звоночек» о том, что люди стремятся абстрагироваться от родных даже дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН