По словам исследователей, Титан сам по себе является странным спутником.

Во время нового исследования астрономы развеяли надежды найти воду на самом большом спутнике Сатурна, Титане. По словам экспертов, несмотря на то, что на Титане есть реки и моря из жидкого метана, на нем почему-то отсутствуют дельты - формы рельефа, которые образуются, когда устье реки впадает в другой водоем. Об этом пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, которое опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets.

"Мы принимаем как должное, что если у вас есть реки и отложения, то вы получаете дельты. Но Титан странный. Это площадка для изучения процессов, которые мы думали, что понимаем", - отметил автор исследования Сэм Бирч, доцент кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах в Университете Брауна в Род-Айленде, штат Род-Айленд.

Почему важно искать дельты?

Отмечается, что исследователи надеялись найти дельты на Титане, ведь эти формы рельефа богаты осадочными породами. Известно, что дельты собирают осадок с огромной территории и концентрируют его в одном месте. По словам ученых, изучение этих отложений могло бы дать важную информацию о климате, тектонической истории Титана, и, вероятно, даже подсказки об инопланетной жизни.

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"Как геоморфолога это немного разочаровывает, ведь дельты должны хранить так много истории Титана", - подчеркнул Бирч.

Что известно о Титане

Титан является крупнейшим из 274 подтвержденных спутников Сатурна, а его плотная атмосфера, которая богата азотом и метаном, поддержит климат, который очень похож на земной.

"На Луне есть облака, ветер и дожди, а также реки, озера и моря. Но в отличие от Земли, жидкие тела Титана состоят из метана и этана, которые остаются в жидком состоянии при низких температурах поверхности Луны", - объяснили в Interesting Engineering.

Как был найден жидкий метан на Титане?

Отмечается, что космический аппарат NASA "Кассини" впервые нашел доказательства наличия жидкого метана на Титане во время близких пролетов мимо него.

""Кассини" использовал радар с синтезированной апертурой (SAR), чтобы заглянуть сквозь плотную атмосферу Титана, обнаружив каналы и широкие плоские области, соответствующие большим объемам жидкости. Однако неглубокие слои жидкого метана почти прозрачны для "Кассини", поэтому трудно определить, где заканчиваются береговые линии Титана и начинается его морское дно", - добавили в материале.

В то же время новый анализ данных, который был проведен благодаря космическому аппарату "Кассини" открыл новые тайны спутника. В частности побережье Титана, скорее всего, имеет глубокие ямы неизвестного происхождения в его озерах и морях, а глубокие каналы, высеченные на морском дне, не дают четкого объяснения, как именно они образовались.

"Это совсем не то, чего мы ожидали. Но Титан делает это с нами часто. Думаю, именно это делает его таким интересным местом для изучения", - отметил Бирч.

Другие исследования о космосе

Ранее в NASA сообщили о критической угрозе для Международной космической станции. По словам исследователей, трещины и утечка воздуха на борту космической станции уже давно вызывают беспокойство.

Также ученым удалось выяснить, как на Луне появляется вода. Как оказалось, вода может появляться на Луне благодаря солнечному ветру. Исследователи говорят, что эта идея, которая существовала десятилетиями, оказалась правильной.

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