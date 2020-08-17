"Мясной крюк": Хаббл сфотографировал впечатляющую галактику

В этой галактике произошел взрыв сверхновой, который можно было видеть с Земли.

Космический телескоп Хаббл сделал снимок впечатляющую галактику NGC 2442.

Читайте такжеПентагон подтвердил, что создает группу для исследования НЛО

Снимок опубликован на сайте обсерватории.

Как сообщается, в этой галактике произошел взрыв сверхновой, известный как SN2015F, созданный белым карликом.

"Белый карлик был частью двойной звездной системы и всасывал массу своего компаньона. В конечном итоге он стал слишком жадным и взял на себя больше, чем мог. Это вывело звезду из равновесия и вызвало неуправляемый ядерный синтез, который привел к интенсивному взрыву сверхновой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что SN2015F был замечен в марте 2015 года в галактике NGC 2442, получившей прозвище "Галактика Мясного крюка" из-за ее чрезвычайно асимметричной и неправильной формы.

Сверхновая звезда довольно долго сияла и ее можно было легко увидеть с Земли даже в небольшой телескоп до конца лета.

Снимки Хаббла: что еще удалось сфотографировать

Хаббл сделал снимок "пылающей" галактики

Хаббл сделал снимок далекой и невероятно красивой галактики, которая расположена в 270 млн световых лет от Земли

Хаббл сделал снимок великолепного звездного скопления: это лучшее разрешение фото звездного скопления на сегодняшний день

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Екатерина Лиманская