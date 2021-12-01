В декабре произойдет уникальное полное солнечное затмение, которое в следующий раз повторится лишь в 2039 году.

В начале декабря 2021 года произойдет уникальное полное солнечное затмение, последнее в этом году. К сожалению, украинцы не смогут наблюдать его вживую, но могут посмотреть трансляцию. Астрономическое событие будет хорошо видно в Антарктиде, южной Африке, юго-восточной Австралии, а также в южной части мирового океана.

Когда пройдет солнечное затмение

Солнечное затмение пройдет 4 декабря и будет длиться несколько часов. Пик затмения ожидается в 7:34 по мировому времени, или в 9:34 по Киеву.

В чем особенность этого затмения

Солнечные затмения в южном полушарии, особенно над Антарктидой – большая редкость. Последнее затмение над этим континентом было 23 января 2003 года, а следующее будет в 2039 году. Также это единственное полное затмение Солнца в 2021 году.

Солнечное затмение 2021: что можно и нельзя делать

Это затмение пройдет под сильной энергией Стрельца – активного, любопытного и общительного знака. Энергетика затмения будет способствовать знакомствам с новыми людьми, путешествиям, общению.

Астрологи рекомендуют провести генеральную уборку накануне затмения, отказаться от вредных привычек и следить за качеством сна. В этот период важно заботиться о своем здоровье и расслабиться, принять ванну. В солнечное затмение нельзя делать стрижку, переезжать и ссориться.

Солнечное затмение 4 декабря: астрологическое значение

Астролог, политолог, президент международной ассоциации международных астрологов и специалистов по оккультным наукам ЦЕРЕРА Лилия Атаманенко говорит, что солнечное затмение затрагивает социально-политические процессы, которое продлятся ещё 2 недели.

Астролог утверждает, что солнечное затмение 4 декабря больше всего затронет Стрельцов. Их жизнь может кардинально изменится. Также это ответственный период для Близнецов. Им нужно всю информацию и документацию проверять по несколько раз, т.к их могут обмануть.

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Автор: Екатерина Пулатова