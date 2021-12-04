Как повлияет на украинцев последнее в этому году новолуние в Стрельце 2021 - читайте на УНИАН.

Особенность данного астрологического явления в том, что в декабре его дополняет другое, не менее важное, - солнечное затмение 2021. Астрологи наперебой говорят о том, что период новой луны - наиболее благоприятное время для того, чтобы изменить свою жизнь. Тем более, в этом месяце оно наступит в созвездии Стрельца - знака, который покровительствует активным и решительным людям.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на декабрь 2021.

Новолуние в декабре 2021 - дата, время и особенности

Новая луна в знаке огненного Стрельца взойдет на небе 4 декабря в 9:45 по Киеву. Она закроет собой коридор затмений 2021, который начался 19 ноября. Из-за того, что новолуние совпадает с солнечным затмением, вы можете в период с 3 по 5 число ощущать нехватку энергии и отток сил.

Читайте такжеКозерог: гороскоп на декабрь 2021, советы от звезды во всех сферах жизниСпециалисты по эзотерике считают, что Высшие силы в это время подают множество знаков, поэтому нельзя игнорировать даже случайности. Внимательно смотрите на происходящее вокруг и анализируйте его - возможно, Вселенная подсказывает вам правильный путь.

Огненный Стрелец в соединении с Меркурием поддержит людей активных, стремящихся изменить свою жизнь к лучшему. Будьте решительными и ничего не бойтесь. Лучшее, что вы можете сделать в период новолуния - извлечь уроки из своего прошлого и не повторить ошибок в будущем. Уверенно идите к своим целям и слушайте внутренний голос - он подскажет, что делать.

Что можно делать в новолуние

Как и в прошлом месяце, астрологи давали определенные рекомендации относительно поведения людей во время новой луны. Вы можете:

Развиваться интеллектуально и духовно.

Читать, изучать что-либо.

Убирать в доме и в жизни.

Планировать будущее.

Заниматься спортом, садиться на диету.

Период с 3 по 5 число идеально подойдет для очищения организма. Медитируйте, употребляйте только полезную пищу, начните тренировать свое тело и дух.

Что нельзя делать в новолуние

Кроме советов, эксперты составили и ряд запретов, которых лучше не нарушать, если не хотите нажить себе проблем. В новолуние строго запрещено:

Ссориться и поддаваться эмоциям.

Начинать новые проекты.

Менять работу.

Стричься и краситься.

Заключать важные финансовые сделки.

Также не рекомендуем перетруждаться физически или умственно, а также проводить серьезные косметологические процедуры или операции - результат вас вряд ли обрадует.

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Автор: Кристина Кащавцева