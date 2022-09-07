Космический телескоп Джеймса Уэбба сделал новый потрясающий снимок.
На новом фото изображена туманность Тарантул.
Тарантул - самая яркая звездообразующая область рядом с нашей галактикой Млечный Путь. В ней находятся самые яркие и жаркие звезды.
В отличие от нашего Млечного Пути, туманность Тарантула вырабатывает новые звезды с бешеной скоростью. Так как "Тарантул" близок нам, его легко изучить, чтобы помочь человечеству узнать больше о прошлом вселенной.
Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" прислал на Землю фото редчайшей галактики. На новом снимке изображена галактика под названием Колесо Телеги. Галактика Колесо Телеги расположена примерно в 500 миллионах световых лет от нас в созвездии Скульптора и представляет собой редкое зрелище. Ее внешний вид, очень похожий на вид колеса повозки, является результатом интенсивного события - столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.
Телескоп "Джеймс Уэбб": что о нем известно
25 декабря 2021 года НАСА запустило телескоп "Уэбба" стоимостью 10 миллиардов долларов США. Телескоп отправили в путешествие на 1,5 миллиона километров. Телескоп состоит из 18 шестиугольных зеркальных сегментов, объединенных в одно большое зеркало шириной 6,4 метра.
Телескоп был разработан для наблюдения за тусклым светом самых ранних звезд во Вселенной, возраст которых составляет около 13,8 миллиардов лет.