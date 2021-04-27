Световое искривление объясняют максимальным приближением Луны к нашей планете.

Последние два дня ночное небо планеты освещает апрельское полнолуние, известное как "розовое суперлуние".

Читайте такжеHubble сфотографировал гламурную туманность "Ожерелье" (фото)"Розовое" суперлуние названо в честь растения, известного как горный флокс — оно растет на востоке США и является одним из первых распространенных весенних цветов.

При этом Луна не окрашивается в розовый цвет. Ее поверхность лишь внешне будет казаться на 14% больше и на 30% ярче типичного полнолуния. Спутник Земли имеет теплый золотистый оттенок.

Световое искривление объясняют максимальным приближением Луны к нашей планете – с ночным светилом разделяет только 357 615 километров (среднее расстояние – 384 400 километров).

В этом году можно будет наблюдать еще два похожих явления – 26 мая и 24 июня.

Новости Украины и мира на утро 27 апреля

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Автор: Яна Ставская