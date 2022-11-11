Атаки могли вызвать хакеры, которые имели отношение к отключению электроэнергии в некоторых регионах Украины в 2015 и 2016 годах.

В корпорации Microsoft заявили, что за хакерскими атаками на транспортные и логистические компании Украины и Польши в октябре 2022 года, вероятно, стоит российская разведка.

Как пишет CNN, в Microsoft считают, что хакерские атаки совершала группа, которая работает от имени российской военной разведки ГРУ. Именно она вызвала отключение электроэнергии в некоторых регионах Украины в 2015 и 2016 годах.

"Это редкий публичный пример вероятного российского взлома, связанного с войной, который нанес ущерб стране-члену НАТО", – говорится в материале.

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Исследователи Microsoft считают, что атаки программ-вымогателей, связанные с российской разведкой, свидетельствуют о "повышенном риске для организаций, которые напрямую поставляют или транспортируют гуманитарную или военную помощь в Украину".

Российские кибератаки: что известно

Россия ведет активную борьбу на киберфронте. Известно, что хакерские атаки на сайты украинских государственных учреждений ведутся с первого дня вторжения 24 февраля и случались и раньше.

Как стало известно, группа британских экспертов в сфере кибербезопасности начала укреплять защиту сайтов украинских госучреждений уже через 35 минут после начала российского военного вторжения.

Ранее также сообщалось, что мобильный телефон Лиз Трасс взломали связанные с Кремлем хакеры. Это произошло, когда она занимала пост главы МИД Великобритании. Киберпреступникам удалось получить доступ к ценным данным.

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