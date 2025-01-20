Ожидается, что шлем будет продан за сумму от 72 000 до 108 000 долларов.

Редкий коринфский шлем из Древней Греции будет выставлен на аукцион в Лондоне в конце этого месяца. Такие шлемы были символом древнегреческого стиля пехотного боя и стали символами древнего мира.

Компания Apollo Art Auctions, которая выставляет этот предмет на аукцион, заявила, что шлем изготовлен из бронзы и датируется периодом между 500 и 450 годами до н. э.

Как пишет Live Science, шлемы, которые закрывают большую часть лица, как этот, с только зазором для глаз и рта, называются коринфскими шлемами, в честь древнегреческого города-государства Коринф. Город славился как своей культурой, так и своими войнами, но нет четких доказательств того, что этот стиль был разработан в Коринфе. Археолог Кембриджского университета Энтони Снодграсс писал, что такие шлемы использовали воины из многих других древнегреческих городов-государств, включая Спарту.

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"Объект представляет собой редкий и исключительно хорошо сохранившийся бронзовый греческий шлем, возможно, связанный со спартанским воином, дающий возможность заглянуть в искусство и мастерство Древней Греции", - рассказал Иван Бончев, директор Apollo Art Auctions.

Отмечается, что хорошо сохранившиеся коринфские шлемы редки, но их остатки были найдены во многих археологических памятниках.

Ожидается, что этот будет продан за сумму от 72 000 до 108 000 долларов. Он продается на аукционе от имени частного коллекционера, а Реестр утерянных предметов искусства подтвердил, что он не был украден или утерян.

Коринфские шлемы имели долгую историю в греческих войнах. Снодграсс писал, что шлемы такого стиля начали использоваться в седьмом веке до нашей эры и что они постоянно развивались в Греции по крайней мере до четвертого века до нашей эры.

Многие из них были украшены гребнями из конского волоса, а некоторые были украшены или нарисованы геометрическими символами. Некоторые более поздние версии коринфских шлемов имели отверстия для ушей с каждой стороны, чтобы воины могли лучше слышать. Шлем, который продается в Лондоне, не имеет таких отверстий для ушей, но у него есть характерные отверстия для глаз, носовая защита и щель для рта коринфского шлема.

Эксперты предполагают, что коринфские шлемы ограничивали периферийное зрение владельца, но это ограничение, возможно, не имело значения в древнегреческой войне гоплитов, где воины стояли близко друг к другу в "фаланге" или блоке, с щитами и копьями, обращенными вперед.

По словам греческого историка Пириклиса Делигианниса, римляне, например, могли быть знакомы с коринфскими шлемами по своим контактам с греческими колониями на юге Апеннинского полуострова.

Но шлемы, которые использовали римские легионеры, были основаны на галльских шлемах и имели относительно открытую область лица без защиты носа, что могло сделать их более подходящими для более разнообразных римских стилей пехотной войны.

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