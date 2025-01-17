Это открытие является частью раскопок в регионе погребенного города, где также были найдены пекарня, реконструкция дома и комнаты, украшенные сложными рисунками.

Элита древних римлян "баловала" своих гостей расслабляющими термальными ваннами, когда они приезжали, чтобы насладиться весельем большого пира, как показало новое открытие на археологических раскопках Помпеи.

Как пишет CNN, внутри жилого дома археологи обнаружили один из крупнейших и самых сложных термальных спа-комплексов, когда-либо найденных в археологическом парке.

Роскошные помещения для купания соединены с черным, покрытым фресками банкетным зало. Это означает, что частный дом был огромным местом для торжеств.

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Дом, должно быть, принадлежал важному члену местного общества, а банный комплекс сам по себе подходил для важных случаев, когда владелец мог обеспечить избирательный консенсус, продвигать кандидатуру семьи или друзей или просто демонстрировать свой социальный статус.

Отмечается, что это перекликается со сценой из древнеримской классики Гая Петрония Арбитра "Сатирикон", в которой в начале званого ужина богатый хозяин Трималхион и его спутники купались, отдыхали в сауне, а затем ныряли в холодную воду.

Спа-салон Помпей, вмещающий 30 человек, включает в себя горячую комнату, теплую комнату и холодную комнату для охлаждения, а также раздевалку со скамейками.

Холодная комната состоит из перистиля или двора с портиком длиной 10 метров и шириной 10 метров с большим бассейном в центре. Габриэль Цухтригель, директор археологического объекта, сказал:

"Все было функционально для постановки "шоу", в центре которого находился сам владелец. Точно так же, как черный зал был предназначен для переноса гостей в греческий дворец, так и перистиль с большим бассейном в центре и прилегающим спа-комплексом имели функцию создания обстановки греческого гимназия, которая была еще больше подчеркнута спортивными сценами, добавленными позже. И поэтому зрители, благодарные и голодные, с искренним восхищением аплодировали бы шоу, организованному хозяином, и после вечера в его "гимназии" говорили бы о нем еще долго".

Отмечется, что это открытие является частью раскопок в регионе погребенного города, где также были найдены пекарня, реконструкция дома и комнаты, украшенные сложными рисунками.

Новости археологии

Знаменитая мозаика Александра Македонского, найденная в Помпеях, содержит около 2 миллионов фрагментов из карьеров, которые простирались далеко за пределами его древнего царства.

Империя Александра простиралась от Балкан до современного Пакистана. Эти кусочки камня и минерала, или тессеры, были добыты в карьерах по всей Европе, в том числе в Италии и на Пиренейском полуострове, а также в Тунисе.

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